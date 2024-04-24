Майские праздники в Воронеже: программа мероприятий, куда сходить, чем развлечь детей

Провести выходные активно и проверить возможности своего организма воронежцы смогут 4 мая. В этот день на территории СК «Белый колодец» пройдет экстремальный забег «Стальной характер». Участникам должно быть минимум 16 лет. Для них подготовили четыре дистанции с различными испытаниями — на 3, 5, 7 и 10 километров. Воронежцам предстоит проползти под колючей проволокой, пробежаться по покрышкам, подняться по вертикальной стене, преодолеть страх высоты, пробраться через грязевые траншеи и ледяные ванны.