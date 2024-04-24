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Майские праздники в Воронеже: программа мероприятий, куда сходить, чем развлечь детей

Рассказываем, чем заняться воронежцам на длинных майских выходных.

Источник: Комсомольская правда

Уже скоро воронежцев ждут длинные майские выходные. Праздничных дней должно хватить и на домашние дела, и на культурно-развлекательную программу. Кстати, тем, кто еще не до конца определился с досугом, поможет наш путеводитель по интересным местам Воронежской области.

«КОСТЕНКИ»

Музей-заповедник «Костенки» открывает туристический сезон 28 апреля. Для гостей подготовили насыщенную программу. На 12 часов запланирована театрализованная экскурсия «Оживший каменный век», которая предполагает интерактивное погружение участников в историю палеолита. В 13 часов состоится мастер-класс «Древние пейзажи Костенок», посвященный истории первобытного искусства. В ходе занятия посетители реализуют свои творческие задумки через монохромную живопись с элементами линогравюры.

В 13:30 — пешеходная экскурсия «Костенки без палеолита»: экскурс по самым знаковым историческим местам села Костенки на фоне захватывающих пейзажей Донского Белогорья. А в 14 часов состоится детский квест «По следам древних охотников»: игра, в которой маленьким следопытам предстоит отвечать на вопросы о каменном веке и расшифровывать древние карты.

9 мая в «Костенках» запланирована музейная программа «Память в наших сердцах». Начало в 11 часов. А 12 мая в это же время пройдет лекция палеоантрополога Станислава Дробышевского.

«ДИВНОГОРЬЕ»

28 апреля стартует летний сезон и в заповеднике «Дивногорье». В этот день откроется новый музейный объект — этнографическая экспозиция «Дивногорское подворье». Посетив его, гости узнают о традиционном устройстве быта местного населения: как выглядело жилище, чем хозяева и хозяйки пользовались в обиходе, как одевались, какие традиции почитали важными. Начало в 12:30.

1 мая откроется выставка «Палеолит Дивногорья». Она рассказывает об исследовании стоянок эпохи палеолита: археологах, находках, перспективах исследования, а также немного раскрывает картину того, что же происходило в этих местах 14−12 тысяч лет назад. Экспозиция доступна до 31 июля в здании музейной гостиницы.

Кроме того, 28 апреля — 5 мая и 8 −12 мая в 10, 12, 14, 16 часов гости смогут посетить обзорные экскурсии «Летопись Дивногорья». Маршрут связывает воедино «визитные карточки» заповедника: меловые скалы-останцы, культовую пещеру в Больших Дивах, Маяцкий археологический комплекс. Путь проходит по участкам открытой местности, а также внутри пещеры. Предусмотрен подъем по лестнице в 400 ступеней. Продолжительность — два часа.

6 и 7 мая экскурсии пройдут в 12 и 14 часов. Остальные музейные объекты отдыхают.

9 мая в «Дивногорье» состоится мастер-класс «Фронтовое письмо». Начало 11:00. Параллельно гостям прочитают лекцию «Великая Отечественная война в воспоминаниях местных жителей». А в 15 часов гости смогут посетить экскурсию «Дивногорье в годы ВОВ».

11 мая на 12:30 запланирован концерт вокального ансамбля «Единство» и хореографического ансамбля «Держава» Воронежского института ФСИН. А в 13 часов пройдет мастер-класс «Застывшее Дивногорье».

12 мая 13:00 состоится образовательное занятие «Защитники южных границ».

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В СИТИ-ПАРКЕ «ГРАД»

Подводное выступление морской дивы, катания на аттракционах, мастер-классы, марафон профессий и патриотический квест. И это далеко не весь список активностей, которые ждут вас на майские праздники в Сити-парке «Град».

ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

Воронежский океанариум приглашает погрузиться в удивительный мир морских и сухопутных обитателей и познакомиться с прекрасной Русалкой!

С 27 апреля по 4 мая, в 12:00 и 16:00, в главном океаническом аквариуме вас ждет морская красавица — Русалка! Она станцует в хороводе стайных рыб, поведает историю о волшебстве и сокровищах океана. Не пропустите свой шанс прикоснуться к сказке!

А еще в праздничные выходные гостей океанариума ждет много приятных сюрпризов:

— показательные кормления животных и экскурсии-путешествия по экспозициям океанариума (согласно расписанию на сайте);

— программа с морскими котиками «Фитнес-марафон», во время которой ластоногие артисты покажут свою ловкость и сноровку в игре с мячом и обручем (начало в 11:00 и 15:00, с 27.04. по 01.05. и с 09.05. по 12.05.);

— программа о животных-героях войны «Солдаты наши меньшие» (начало в 13:00, с 09.05. по 12.05.);

— бесплатные мастер-классы по росписи деревянных брелоков для детей (начало в 12:30, с 27.04. по 01.05);

— шоу кормления морских обитателей «Подводный круиз» в главном аквариуме (начало в 18:00, ежедневно).

Посещение программ не требует дополнительной оплаты, входит в стоимость входного билета в океанариум.

Подробное расписание на сайте oceanarium-vrn.ru.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ СИТИ-ПАРКА «ГРАД»

Добро пожаловать в лучший* крытый Парк страны!

Парк аттракционов Сити-парка «Град» — это 10 500 кв. м. восторга! 26 аттракционов, 130 игровых симуляторов и целый список классных активностей на майские праздники:

— Блеск-тату. Драйв может быть сверкающим и стильным, стоит попробовать!

28 апреля, с 13:00 до 15:00 (2 этаж, напротив аттракциона «Венецианская карусель»).

30 апреля и 11 мая, с 13:00 до 15:00 (1 этаж, напротив аттракциона «Ветерок»).

— Шаромоделирование. А шарик может быть чем угодно… Или кем угодно? Приходите, будет весело!

29 апреля и 10 мая, с 13:00 до 15:00 (2 этаж, напротив аттракциона «Венецианская карусель»).

— Фотоохота. Отправляйтесь на поиски Гонщицы, сделайте фото с ней, выложите его с отметкой сообщества Парка ВКонтакте и получите памятный сувенир.

1 и 12 мая, с 13:00 до 16:00 (ищите ее на территории Парка аттракционов).

— Мыльный интерактив. Нет ничего лучше мыльных пузырей!

4 мая, с 13:00 до 15:00 (2 этаж, напротив аттракциона «Венецианская карусель»).

До встречи в Парке!

*По итогам Профессиональной Премии «ПроПарк-2024», в номинации «Лучший крытый развлекательный комплекс».

Посещение праздничных активностей не требует дополнительной оплаты.

Подробности на сайте bestpark-vrn.ru.

КИДБУРГ

Детский город профессий «Кидбург» — это 30 игротек и 50 профессий!

В нем создано полноценное «маленькое» общество, в котором каждый ребенок получает уникальный опыт самостоятельности. Все кидбуржане с ранних лет знают, что без труда не вытащить и рыбку из пруда!

Поэтому майские праздники в детском городе профессий пройдут в атмосфере самых веселых забот:

1 мая, на главной площади, в 13:00 состоится веселый марафон профессий. В 16:00 — творческий мастер-класс, а в 17:00 — праздничная дискотека на главной сцене.

9 мая, в 13:00 — патриотический квест для всех желающих кидбуржан. В 16:00 — мастер-класс по изготовлению тематических сувениров, а в 17:00 праздничная дискотека с веселыми играми и конкурсами.

Посещение праздничных активностей не требует дополнительной оплаты.

Подробное расписание на сайте voronezh.kidburg.ru.

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

Культурно провести длинные майские выходные предлагает Воронежский областной художественный музей имени Крамского. С 28 апреля по 12 мая с 10 до 18 часов гости могут посетить здесь выставку «Агитпоезд: воронежский маршрут». Также 28 числа в 12:00 пройдет занятие «Весенняя птица» в художественной мастерской «АРТ-КРОШКИ».

На полдень 1 мая запланирован мастер-класс «Сирень», а 9 мая в 12:00 состоится мастер-класс «Панно к 9 мая». В 15 часов на День Победы посетителям музея прочитают лекцию «Художники-фронтовики». 11 и 12 мая воронежцы смогут посетить обучающие занятия «Виноград» и «Печатаем Воронеж».

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Музейный комплекс в Рамони также подготовил для посетителей интересную и насыщенную программу. С 28 апреля по 1 мая доступны выставки «Лечебница. Милосердие сквозь годы и войны», а также экспозиция Елены Церетели и Татьяны Кочемасовой «Две ясности, две тайны». В эти же дни во дворце будет проходить музейная программа «Забытая война. Последние герои Империи».

10 мая на 18:00 запланирован концерт «Песни Победы». 10 и 11 мая в 10:30 и 15:30 в музее покажут программу «Сказки у камина». А 11 — 12 мая в 14:00 состоится концерт «Россия начиналась не с меча».

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

В Воронежском биосферном заповеднике наконец открылась экотропа «Большая Черепахинская». С конца марта пешеходный маршрут был закрыт для посещения из-за разлива реки: дорожки попросту оказались затоплены. На майских же праздниках у воронежцев и гостей региона есть возможность погулять по заповедной территории — насладиться ее природой, а также посетить экскурсионные объекты. Они будут работать без выходных с 23 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая. Музей природы и Бобровый городок открыты с 9:00 до 18:00. Музей Василия Пескова примет посетителей в 13 и 15 часов. Музей пожаров тоже функционирует в фиксированное время — 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

Провести выходные активно и проверить возможности своего организма воронежцы смогут 4 мая. В этот день на территории СК «Белый колодец» пройдет экстремальный забег «Стальной характер». Участникам должно быть минимум 16 лет. Для них подготовили четыре дистанции с различными испытаниями — на 3, 5, 7 и 10 километров. Воронежцам предстоит проползти под колючей проволокой, пробежаться по покрышкам, подняться по вертикальной стене, преодолеть страх высоты, пробраться через грязевые траншеи и ледяные ванны.

Захватывающие трассы рассчитаны на разные категории участников: от новичков до опытных спортсменов. Состязание пройдет в двух форматах: индивидуальном и командном. Зарегистрировать на «Стальной характер» нужно предварительно на сайте проекта. Непосредственно 4 мая площадка приступит к работе в 8 утра. В 10:30 состоится открытие, в 11 часов начнутся забеги. Пятый старт на дистанцию 10 км состоится в 14:00.

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