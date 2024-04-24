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В Казахстане похолодает до −8°C

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по стране на 25—27 апреля 2024 года. Специалисты уточняют, что жителей страны ждут дожди и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 63% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: pxhere

Согласно распространяемому сообщению, дожди пройдут c 25 по 27 апреля в южной половине страны. На северо-западе Казахстана дожди будут лишь один день — 25 апреля. Тем временем на северо-западе в ночные часы пойдет дождь со снегом.

«На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы. Не исключены град, шквал. На остальной территории сохранится погода без осадков».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Кроме того, по стране прогнозируют порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах — туман.

«Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0+12, днем до +10+20°».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля.

«Здесь столбики термометров ночью опустятся до 0−8°, днем до +5+13°, затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до +10+17°».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»