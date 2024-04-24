В Казахстане похолодает до −8°C

Согласно распространяемому сообщению, дожди пройдут c 25 по 27 апреля в южной половине страны. На северо-западе Казахстана дожди будут лишь один день — 25 апреля. Тем временем на северо-западе в ночные часы пойдет дождь со снегом.
«На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы. Не исключены град, шквал. На остальной территории сохранится погода без осадков».
Кроме того, по стране прогнозируют порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах — туман.
«Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0+12, днем до +10+20°».
В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля.
«Здесь столбики термометров ночью опустятся до 0−8°, днем до +5+13°, затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до +10+17°».