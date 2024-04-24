На Воронеж надвигаются грозы и ветер с порывами до 18 м/сек

В Воронежской области вновь ввели желтый уровень погодной опасности. С 21:00 среды, 24 апреля, минимум до вечера четверга в регионе ожидаются грозы. Утром 25 апреля в силу вступит также предупреждение о сильном ветре с порывами до 18 м/сек, которое будет актуально минимум до 6:00 пятницы, 26 апреля. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
В столице Черноземья в четверг, 25 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Скорость юго-восточного ветра достигнет максимум 15 м/сек.
Последний сильный ветер в воскресенье, 21 апреля, повредил в столице Черноземья сразу 18 деревьев. Падающие деревья оборвали провода в нескольких местах по городу, а также повредили машины.