Кузбасский торговец нефтепродуктами не заплатил в бюджет 653 млн рублей

Выяснилось, что мужчина, занимающийся торговлей нефтепродуктами, в начале 2018 года вместе со своим бухгалтером разработал схему ухода от уплаты налогов. С января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами с помощью фиктивного документооборота с фирмами-однодневками успешно уклонялись от налога на прибыль. В декларации же они вносились ложные сведения о произведённых налоговых вычетах. В результате в бюджет страны не поступило более 653 млн рублей.