Кузбасский торговец нефтепродуктами не заплатил в бюджет 653 млн рублей

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего учредителя коммерческой организации и его пяти соучастников в уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 млн рублей.
Выяснилось, что мужчина, занимающийся торговлей нефтепродуктами, в начале 2018 года вместе со своим бухгалтером разработал схему ухода от уплаты налогов. С января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами с помощью фиктивного документооборота с фирмами-однодневками успешно уклонялись от налога на прибыль. В декларации же они вносились ложные сведения о произведённых налоговых вычетах. В результате в бюджет страны не поступило более 653 млн рублей.
Вину подозреваемых следователи доказали благодаря выводам 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических судебных экспертиз и результатов осмотров письменной документации, обнаруженной под землёй на территории предприятия.
Фигурант возместил в бюджет более 507 млн рублей. На его имущество стоимостью 200 млн рублей наложили арест. С утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело в 139 томах скоро направят в суд.