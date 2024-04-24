Иванец: Беларусь готова увеличить квоту для абитуриентов из России

«Ждем с удовольствием. Будем принимать. Если будет востребованность широкая, еще большая, мы готовы расширять квоту для приема российских абитуриентов».
Министр подчеркнул, что Беларусь определила очень большой перечень специальностей, на которые смогут поступать россияне после сдачи ЕГЭ в России.
«В первую очередь, это инженерные кадры, потому что мы видим развитие любой экономики… Оно именно за инженерными кадрами», — сказал Иванец.
Также, по его словам, есть возможность поступить на педагогические и другие специальности.
Он добавил, что в каждом вузе республики предусмотрены места для молодежи из Российской Федерации.
Обучение граждан России в Беларуси
Ранее в Минобре Беларуси заявляли, что общее количество студентов из числа граждан Российской Федерации составляет около двух тысяч.
В нынешнем году для российских граждан, поступающих по ЕГЭ, в белорусских вузах будет выделена тысяча бюджетных мест.
Они могут поступать в вузы Беларуси по нескольким траекториям:
- по результатам ЦТ,
- по результатам ЕГЭ,
- по международному договору.
В первом случае россиянам нужно зарегистрироваться на тестирование (регистрация продлится с 9 по 22 апреля), приехать в Беларусь и пройти испытание по профильным предметам. По результатам ЦТ можно поступить как на бюджет, так и на платную форму.
То же самое предполагает и единый государственный экзамен, который сдается в России. Для абитуриентов, сдавших ЕГЭ, на платной форме обучения в белорусских вузах выделяется до 20% от контрольных цифр приема по каждой специальности. На бюджете — 1 тысяча мест.
По международному договору россияне могут поступить на любую специальность в любой университет Беларуси. При этом вуз выделяет необходимое количество мест.