Более 27 тыс. площадок зарегистрированы для проведения «Диктанта Победы»

Из общего числа зарегистрированных, как рассказал Хинштейн ТАСС, 250 площадок для проведения диктанта будут открыты за рубежом. «В этом году к акции присоединилась Великобритания, во многих странах Европы, в подавляющем большинстве стран НАТО диктант будут писать. Преимущественно, конечно, на площадке Россотрудничества, в Домах дружбы, в общественных организациях, во всех без исключения иностранных филиалах российских вузов», — отметил он.