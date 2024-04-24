Более 27 тыс. площадок зарегистрированы для проведения «Диктанта Победы»

«С каждым годом количество участников нашей акции, число площадок, открытых для ее проведения, количество стран растет. На данный момент зарегистрировано уже более 27 тыс. офлайн-площадок во всех 89 регионах России. В прошлом году у нас их было 21,5 тыс.», — сказал он.
По словам Хинштейна, это количество площадок не итоговое, планируется, что на момент старта диктанта их будет не менее 28 тыс. «По количеству участников — рассчитываем, что оно превысит 2 млн человек», — добавил он.
Из общего числа зарегистрированных, как рассказал Хинштейн ТАСС, 250 площадок для проведения диктанта будут открыты за рубежом. «В этом году к акции присоединилась Великобритания, во многих странах Европы, в подавляющем большинстве стран НАТО диктант будут писать. Преимущественно, конечно, на площадке Россотрудничества, в Домах дружбы, в общественных организациях, во всех без исключения иностранных филиалах российских вузов», — отметил он.
Участники «Диктанта Победы» на площадках смогут написать письма участникам специальной военной операции. «Для победителей диктанта предусмотрено большое количество призов и преференций. Все финалисты получат преференции при поступлении в вузы, победители региональных этапов награждаются ценными подарками, а 20 федеральных победителей — те, кто ответил быстрее всех, получат приглашение на Парад Победы 9 мая в Москве», — отметил Хинштейн.