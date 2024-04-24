Екатеринбург оказался среди российских городов с самой вкусной шаурмой

Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), самая вкусная шаурма (или, скорее, шаверма) оказалась в Санкт-Петербурге — так считают 25,92% путешественников. На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань (5,65%), Ростов-на-Дону (5,32%) и Нижний Новгород (5,09%).
В топ-10 также вошли Краснодар (4,62%), Екатеринбург (4,18%), Новосибирск (3,62%), Уфа (3,55%). А замыкает десятку Самара — за нее проголосовали 3,2% опрошенных.
Напомним, что не так давно в Екатеринбурге общественники проверили киоски, где готовят и продают шаурму. Результаты оказались шокирующими.
Также российскую шаурму проверило Роскачество. Все оказалось очень плохо.