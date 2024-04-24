Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ждет ли нижегородцев аномальная жара летом? Узнали у синоптиков

Аномального зноя этим летом не предвидится.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 67% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Нижегородская правда

Аномальной жары, как в 2010 году, летом 2024 года не предвидится. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

По словам эксперта, в июле среднесуточная температура воздуха достигнет +20 градусов. Жара может длиться почти неделю. Погода подойдет для купания, аномального зноя этим летом быть не должно.

«Прогрев верхних слоев воды начинается в мае и в июне открывается купальный сезон. А июль можно сравнить с южными широтами нашей европейской территории России», — добавила Ольга Мокеева.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что синоптики рассказали нижегородцам о погоде в майские праздники.