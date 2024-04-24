Ждет ли нижегородцев аномальная жара летом? Узнали у синоптиков

Аномальной жары, как в 2010 году, летом 2024 года не предвидится. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.
По словам эксперта, в июле среднесуточная температура воздуха достигнет +20 градусов. Жара может длиться почти неделю. Погода подойдет для купания, аномального зноя этим летом быть не должно.
«Прогрев верхних слоев воды начинается в мае и в июне открывается купальный сезон. А июль можно сравнить с южными широтами нашей европейской территории России», — добавила Ольга Мокеева.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что синоптики рассказали нижегородцам о погоде в майские праздники.