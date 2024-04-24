Инвалида с 6‑летним ребенком поселили в аварийный барак в Нижнем Новгороде

Инвалида третьей группы Алексея Дружкина с 6-летним ребенком поселили в аварийный барак в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях «Народного Фронта».
50-летний Алексей с трудом передвигает ноги из-за болезни. Мужчина в одиночку воспитывает сына. С 2016 года семье негде жить.
Алексею предоставили комнату, которая непригодна для жизни: повсюду черная плесень, трещины в стенах, падает штукатурка.
«Коридоры будто после испытаний осколочных гранат. Потолки прогибаются из-за пролитий. Дыры закрывают фанерными дощечками. Вот-вот может произойти трагедия», — говорится в сообщении.
Нижегородец обратился с проблемой на прямую линию с Президентом, и Народный Фронт взял дело на контроль, обратившись в Министерство строительство и ЖКХ. Также вопросом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Организована доследственная проверка, сообщает инфоцентр ведомства. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело и изучить доводы мужчины в рамках расследования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что квартиру пенсионера затопило из-за прорыва трубы на чердаке в Нижнем Новгороде.