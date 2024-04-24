Мэрия передумала продлевать трамвайную линию до Крутых Ключей

«Доведения трамвайной линии до Новой Самары и Крутых Ключей мы не предполагаем. Видим развитие доступности этих микрорайонов через строительство транспортно-пересадочных узлов. В рамках развития кампуса, который планируют построить около “Солидарность Самара Арены”, планируется запуск коротких автобусных маршрутов, в том числе из Крутых Ключей и Новой Самары. Пассажиры смогут доезжать до стадиона и там пересаживаться на трамваи или другие автобусы».