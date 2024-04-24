От уличного музыканта до перспективной россиянки: певица из Севастополя стала номинантом рейтинга Forbes

Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30». Его номинантами стали молодые люди в возрасте до 30 лет, которые заслужили признание в профессиональном сообществе и прославились на всероссийском или глобальном уровне.
От Крымского полуострова в рейтинге всего один представитель. Это 26-летняя поп-исполнительница из Севастополя Ксения Минаева. Она представлена в категории «Музыка».
Из города русских моряков Ксения уехала в 17 лет. Девушка отправилась покорять Москву, где начинала уличным музыкантом на Арбате. Сначала с карьерой было туго — работала продавцом, нянечкой. А потом стала продюсером съемок.
Специального музыкального образования у Ксении не было. Играть на гитаре она научилась сама, потом стала писать песни и делать каверы на известные композиции.
— Моя бабушка играет на гитаре. Она бард, пишет песни, выступает на разных фестивалях, ходит в походы. У нее дома стояла гитара. И когда я приехала к ней в гости, а мне было 14-ть, я просто попросила — научи меня. Она показала мне несколько аккордов. Потом я сама сидела дома, импровизировала и так написала первую песню, — рассказывала в одном из интервью Ксения.
Жизнь Ксении Минаевой изменилась после шоу «Песни», где она стала финалисткой. Одним из наставников в проекте был рэпер Баста (Василий Вакуленко). После шоу исполнительница стала резидентом его лейбла Gazgolder.
В 2022 году Ксения Минаева выпустила трек «На ощупь», а летом 2023 вышел ее дебютный альбом «Диско шар». В том же году уроженка Севастополя попала в рейтинг самых талантливых и многообещающих представителей креативных индустрий по версии издания The Blueprint 100.
Ксения Минаева — автор саундтреков к телесериалам «Жить жизнь», «Ева рожай» «Лада Голд» и шоу «Танцы».
Из сотни номинантов, попавших в список Forbes, с учетом голосования читателей, эксперты в дальнейшем выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий.