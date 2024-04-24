От уличного музыканта до перспективной россиянки: певица из Севастополя стала номинантом рейтинга Forbes

— Моя бабушка играет на гитаре. Она бард, пишет песни, выступает на разных фестивалях, ходит в походы. У нее дома стояла гитара. И когда я приехала к ней в гости, а мне было 14-ть, я просто попросила — научи меня. Она показала мне несколько аккордов. Потом я сама сидела дома, импровизировала и так написала первую песню, — рассказывала в одном из интервью Ксения.