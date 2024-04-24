Ответила хейтерам и помогла начинающему писателю: Дарья Донцова посетила Самару и в красках рассказала о своей карьере

— Мои книги существуют вне времени, они не связаны ни с политикой, ни с экономикой. Моя задача заключается в том, чтобы во время прочтения книг вы забыли обо всех ваших неприятностях. Когда вы смотрите ТВ — на вас падают тяжелые новости, поэтому вы от этого устаете. В книгах как раз нет ничего такого, что может вас раздражать и выбить из вас хорошее настроение. Литература делится на жанры. Думаю, вам, лежа в больнице, определенно не захочется читать Толстого, потому что вы находитесь в палате, вам и без того страшно, — объяснила Дарья Донцова.