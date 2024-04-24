Ответила хейтерам и помогла начинающему писателю: Дарья Донцова посетила Самару и в красках рассказала о своей карьере

Вчера она мыла полы в церкви, а сегодня раздает автографы самарским фанатам. Столицу губернии посетила знаменитая писательница Дарья Донцова. Встреча состоялась 23 апреля в книжном магазине «Метида». Как Донцовой удается не стрессовать и почему все героини ее детективов наречены необычным именем? Рассказываем дальше.
«В больнице вам не захочется читать Толстого».
25 лет назад Агриппина Аркадьевна пришла в маленькое, безызвестное издательство с предложением своего первого романа «Наследники». «Эксмо» поверили в талант писательницы и не прогадали, начав публиковать ее под псевдонимом «Дарья Донцова».
— Я стала писателем в те годы, когда книгой торговали в картонных ящиках у метро. Когда я в 1999 году пришла в это издательство, оно еще не было холдингом. Это была совсем маленькая организация, состоящая из нескольких комнат. Тогда они поверили в меня, а я поверила им. Сегодня «Эксмо» — один из лидеров книжного рынка, — рассказала писательница самарцам.
На счету Дарьи Донцовой более 240 детективных романов. На российских филфаках о ней слагают легенды. Многие относятся к творчеству писательницы скептично. Сама же автор к негативным комментариям равнодушна.
— Мои книги существуют вне времени, они не связаны ни с политикой, ни с экономикой. Моя задача заключается в том, чтобы во время прочтения книг вы забыли обо всех ваших неприятностях. Когда вы смотрите ТВ — на вас падают тяжелые новости, поэтому вы от этого устаете. В книгах как раз нет ничего такого, что может вас раздражать и выбить из вас хорошее настроение. Литература делится на жанры. Думаю, вам, лежа в больнице, определенно не захочется читать Толстого, потому что вы находитесь в палате, вам и без того страшно, — объяснила Дарья Донцова.
Помогла фанату-коллеге.
На встрече с поклонниками российская писательница рассказала немного подробностей о своей жизни. Оказывается, рутина Донцовой заключается не в элегантных завтраках и прогулках по собственному участку с любимыми мопсами.
— Мой сын — алтарник. Я частенько помогаю ему в церкви. Если придете — можете застать меня, как я полы намываю да просвирки нарезаю, — призналась Дарья.
Всех своих гостей Агриппина Аркадьевна называла ласково «мое солнышко», «котик», а кто-то был «зайчиком». Фанаты плакали, одаривая писательницу цветами и подарками. Приходили даже малыши, поклонники детской литературы. Многие из поклонников просили у Донцовой дать жизненный совет, а кто-то даже обратился за профессиональной помощью.
Один самарский читатель во время автографсессии признался, что является коллегой Дарьи, и хотел узнать у более опытного товарища, как ему популяризировать свое творчество, как заинтересовать читателя. Выслушав краткий рассказ о творческом пути юного писателя, Донцова обратилась к своей помощнице и попросила соединить фаната со своим издательским домом.
Заключением встречи стала раздача автографов и фотосессия с писательницей.