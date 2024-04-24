Стригут альпак, а для бегемота готовят новые хоромы. Крымский зоопарк переходит на летний режим работы

В этом году весна радует крымчан теплой и солнечной погодой. Скачок температуры заметили и животные местных зоопарков. Из-за этого на летний режим работы постепенно переходит зооуголок в Бахчисарайском парке миниатюр. Об этом КП-Крым рассказал директор парка Виктор Жиленко.
ГЛАМУРНАЯ СТРИЖКА.
Когда солнце начинает припекать, четвероногие сбрасывают шерсть, так как утепление им в ближайшие четыре месяца точно не понадобится. В первую очередь, сотрудники зоопарка решили помочь альпакам. 25 апреля для милых пушистиков устроят настоящий день SPA с модной стрижкой и купанием. Некоторым по традиции сделают целые дизайнерские образы. Грумингом будет заниматься сам директор парка. По его словам, раньше эту работу доверяли исключительно зоотехникам. Это были самые обычные процедуры со скучным и ожидаемым результатом. Но два года назад в зоопарке запустили тренд, поэтому дизайном причесок занимались посетители. Чаще всего в эскизах принимали участие дети — маленькие гости уж точно знают толк в моде.
— Проводим стрижку каждый год. Обычно делаем это, когда начинает теплеть, и нашим животным становится очень жарко. В этом году этот процесс проводим немного раньше обычного, так как весна отличается рекордными показателями. Поэтому, чтобы облегчить жизнь нашим животным, мы убираем лишнюю шерсть, так как она у них очень густая.
Также в рамках подготовки к летнему сезону в парке миниатюр стригут и верблюдов. Зоотехники обычно не делают им модные стрижки, так как из-за слишком толстого подшерстка на процесс уходит много времени и сил. К тому же, животные — очень привередливые клиенты: иногда плюются и вырываются из рук сотрудников.
НОВЫЙ ВОЛЬЕР ДЛЯ МОРЯЧКИ СОНИ.
Благодаря теплой погоде в летние вольеры также переводят бегемота. Животное появилось в парке в конце прошлого года. Морячка Соня приехала в Бахчисарай из Израиля. Перед приездом животного для нее построили настоящие хоромы — специальный вольер площадью 400 квадратных метров. В нем есть теплые полы, два бассейна с подогревом и особая система вентиляции. Но с приходом тепла Соне обустроили просторный летний вольер.
— Бегемот переведен в летний вольер, там обновлено оборудование для очистки воды и обустроены все системы, которые создают комфорт для животного.