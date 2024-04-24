Стригут альпак, а для бегемота готовят новые хоромы. Крымский зоопарк переходит на летний режим работы

Когда солнце начинает припекать, четвероногие сбрасывают шерсть, так как утепление им в ближайшие четыре месяца точно не понадобится. В первую очередь, сотрудники зоопарка решили помочь альпакам. 25 апреля для милых пушистиков устроят настоящий день SPA с модной стрижкой и купанием. Некоторым по традиции сделают целые дизайнерские образы. Грумингом будет заниматься сам директор парка. По его словам, раньше эту работу доверяли исключительно зоотехникам. Это были самые обычные процедуры со скучным и ожидаемым результатом. Но два года назад в зоопарке запустили тренд, поэтому дизайном причесок занимались посетители. Чаще всего в эскизах принимали участие дети — маленькие гости уж точно знают толк в моде.