Омскую область признали лучшим спортивным регионом

Вчера в Олимпийском комитете России в Москве прошла торжественная церемония вручения всероссийской премии SportsFacilities — 24. Она учреждена в 2014 году при поддержке Минспорта России и вручается в рамках масштабного форума в сфере спортивной индустрии SportB2B Expo&Forum.
От Омской области были поданы заявки на участие в 13 номинациях, в четырех из них омичи одержали победу. Область признана «Лучшим спортивным регионом», социальный проект «Омские орлята» — «Лучшим проектом по развитию детского и массового спорта».
«Лучший инженер спортивного объекта» тоже работает у нас. Им признан сотрудник физкультурно-оздоровительного комплекса Сергей Руменко. «Ледовым дворцом года» стала G-Drive Арена.
Как отметили в региональном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, вручение премии — это признание высоких заслуг лауреата профессиональным сообществом.
— Омская область получила рекордное количество наград, — прокомментировал министр спорта региона Иван Колесник. — Мы стали самым спортивным регионом. Мне также очень приятно, что мы выиграли в номинации среди социальных проектов, потому что турнир «Омские орлята» направлен на развитие дворового хоккея среди детей, проживающих в сельских поселениях. Очень рад, что во многих номинациях наши учреждения получили призовые места, руководители были отмечены за свою работу. Все это еще раз подтверждает, что мы на верном пути и тот вектор развития сферы физической культуры и спорта Омской области, который очень активно поддерживает наш губернатор Виталий Павлович Хоценко, — правильный. Впереди еще очень много побед, поэтому будем работать дальше.