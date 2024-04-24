Омскую область признали лучшим спортивным регионом

— Омская область получила рекордное количество наград, — прокомментировал министр спорта региона Иван Колесник. — Мы стали самым спортивным регионом. Мне также очень приятно, что мы выиграли в номинации среди социальных проектов, потому что турнир «Омские орлята» направлен на развитие дворового хоккея среди детей, проживающих в сельских поселениях. Очень рад, что во многих номинациях наши учреждения получили призовые места, руководители были отмечены за свою работу. Все это еще раз подтверждает, что мы на верном пути и тот вектор развития сферы физической культуры и спорта Омской области, который очень активно поддерживает наш губернатор Виталий Павлович Хоценко, — правильный. Впереди еще очень много побед, поэтому будем работать дальше.