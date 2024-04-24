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9 мая фейерверка в центре Ростова не будет, салют на левом берегу — под вопросом

В Ростове отказались от фейерверка на 9 мая, салют на левом берегу — под вопросом.

Источник: Комсомольская правда

Фейерверк в честь Дня Победы в центре Ростова-на-Дону не планируется. Решение о салюте на левом берегу Дона примут в Минобороны. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

— По поводу салюта на 9 мая на левом берегу Дона решение будут принимать в Минобороны. Мы также проводили фейерверк в городе, на этот раз его делать не будем, — прокомментировал Василий Голубев.

Парад Победы, по словам главы региона, в донской столице может пройти без зрителей, этот вопрос также находится в ведении военного ведомства. Торжественное шествие в Новочеркасске отменили.

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