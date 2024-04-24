Пять заказников Ленобласти станут платными с 1 мая: Сколько придется отдать за вход

С 1 мая пять экомаршрутов Ленобласти превратятся… Нет, не в тыкву, а в платные пространства. В областной администрации утвердили плату за вход в пять государственных заказников и определились с конкретными суммами. Соответствующий документ, подписанный губернатором Александром Дрозденко, официально опубликовали на сайте правительства.
В список платных экомаршрутов попали заказники и памятники природы «Колтушские высоты», «Линдуловская роща», «Кургальский», «Раковые озера» и «Выборгский». Ценники разделились на две категории: для граждан РФ и для иностранных граждан. Ко второй категории отнесли и лиц без гражданства. Кроме того, стоимость будет варьироваться в зависимости от времени года. С 1 мая по 30 сентября, в самый горячий сезон прогулок, цена будет на 50−120 рублей выше, чем в холодный период с 1 октября по 30 апреля.
«Колтушские высоты» обойдутся в 150 или 100 рублей, в зависимости от сезона, а иностранцам — в 300 или 200 рублей соответственно. Точно такие же цены поставили на вход в «Кургальский» и «Выборгский» заказники, а также в «Раковые озера». Отличилась только «Линдуловская роща», набила самый высокий ценник. Для россиян она будет стоить 200 или 140 рублей, а для иностранцев — 400 и 280 рублей.
Освобождаются от уплаты жители районов, в которых расположились заказники, а также сотрудники Комитета по природных ресурсам, инспекторы по охране окружающей среды, местные и российские чиновники (только им придется захватить корочку). Сэкономить смогут также ученые, которые, заранее согласовав, приехали в заказник ради научно-исследовательских работ, участники СВО и их семьи, а еще те, кто едет через заказники транзитом на железнодорожном или автомобильном транспорте без высадки и остановки.
— Контролировать плату за посещение будут должностные лица органов и учреждений, уполномоченные осуществлять госконтроль или надзор в области охраны особо охраняемых природных территорий, — отмечается в документе.
И последняя деталь. Заплатить можно единожды, даже если в течение дня многократно выходить и заходить в заказник.
Напомним, что такую новинку Ленобласть ввела из-за большой популярности этих пяти экомаршрутов и их неаккуратных гостей. По словам областных чиновников, платный вход поможет собирать деньги на уборку мусора и ремонт попорченной инфраструктуры — то, что осталось после туристов. К слову, Ленобласть не первая, кто введет плату за прогулки на природе. К такой мере прибегли уже 47 регионов России.