Пять заказников Ленобласти станут платными с 1 мая: Сколько придется отдать за вход

В список платных экомаршрутов попали заказники и памятники природы «Колтушские высоты», «Линдуловская роща», «Кургальский», «Раковые озера» и «Выборгский». Ценники разделились на две категории: для граждан РФ и для иностранных граждан. Ко второй категории отнесли и лиц без гражданства. Кроме того, стоимость будет варьироваться в зависимости от времени года. С 1 мая по 30 сентября, в самый горячий сезон прогулок, цена будет на 50−120 рублей выше, чем в холодный период с 1 октября по 30 апреля.