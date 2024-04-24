В Красноярске снова завоют сирены

Проверка муниципальной системы оповещения населения с передачей речевых сообщений через громкоговорители пройдет 25 апреля в 10:40. Она займет 2 минуты.
Красноярцев просят с пониманием отнестись к этому мероприятию. Услышав речевые сообщения, никаких действий гражданам предпринимать не требуется.
Напомним, в начале месяца Центр ГО и ЧС по Красноярскому краю сообщал, что проверки сделают регулярными, проходить они будут не два раза в год, как раньше, а два раза в месяц: каждый второй и четвертый четверг месяца (за исключением выходных и праздничных дней).