Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске снова завоют сирены

В Красноярске снова проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверка муниципальной системы оповещения населения с передачей речевых сообщений через громкоговорители пройдет 25 апреля в 10:40. Она займет 2 минуты.

Красноярцев просят с пониманием отнестись к этому мероприятию. Услышав речевые сообщения, никаких действий гражданам предпринимать не требуется.

Напомним, в начале месяца Центр ГО и ЧС по Красноярскому краю сообщал, что проверки сделают регулярными, проходить они будут не два раза в год, как раньше, а два раза в месяц: каждый второй и четвертый четверг месяца (за исключением выходных и праздничных дней).

МЧС