В Красноярске снова завоют сирены

Напомним, в начале месяца Центр ГО и ЧС по Красноярскому краю сообщал, что проверки сделают регулярными, проходить они будут не два раза в год, как раньше, а два раза в месяц: каждый второй и четвертый четверг месяца (за исключением выходных и праздничных дней).