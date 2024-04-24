Шаверму в Петербурге признали самой вкусной в России

Шаверму, приготовленную в ресторанчиках Петербурга, признали самой вкусной в России. К такому мнению пришли более четырех тысяч путешественников, которые попробовали этот фастфуд в разных уголках страны. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Туту».
— Самая вкусная шаверма продается в Петербурге. Так считают 25,92 процента путешественников, — говорится в сообщении.
На втором месте расположилась Москва. Также в топ-5 вошли Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Кроме того, туристы считают, что вкусная шаверма продается в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.
Ранее SPB.KP.RU писал, что конфеты из Петербурга вошли в рейтинг самых любимых сладостей у туристов. Чаще всего путешественники отдают предпочтение кондитерским изделиям, на упаковке которого размещены изображения города. И это не удивительно, ведь чаще всего конфеты покупают в качестве сувенира из поездки.