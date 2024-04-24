Шаверму в Петербурге признали самой вкусной в России

Ранее SPB.KP.RU писал, что конфеты из Петербурга вошли в рейтинг самых любимых сладостей у туристов. Чаще всего путешественники отдают предпочтение кондитерским изделиям, на упаковке которого размещены изображения города. И это не удивительно, ведь чаще всего конфеты покупают в качестве сувенира из поездки.