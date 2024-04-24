В Москве проживают 16,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

«Исследователи, ученые, социологи, проведя несколько месяцев назад исследования среди участников “Московского долголетия”, членов их семей — а это дети войны, это люди, непосредственно видевшие последствия Великой Отечественной войны, — выяснили, что для более 90% семей участников “Московского долголетия” День Победы назван одним из самых ожидаемых и важных семейных праздников», — добавил Филиппов.