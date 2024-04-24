В Москве проживают 16,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

«Сегодня в Москве 16,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны готовятся встретить 9 мая, День Победы. Для них этот день особенный», — сказал Филиппов, отметив, что акция «Георгиевская ленточка» станет хорошим моральным дополнением к мерам поддержки ветеранов.
По его словам, в этом году георгиевскую ленточку можно получить во всех 120 центрах московского долголетия, которые открыты практически во всех районах города.
«Исследователи, ученые, социологи, проведя несколько месяцев назад исследования среди участников “Московского долголетия”, членов их семей — а это дети войны, это люди, непосредственно видевшие последствия Великой Отечественной войны, — выяснили, что для более 90% семей участников “Московского долголетия” День Победы назван одним из самых ожидаемых и важных семейных праздников», — добавил Филиппов.