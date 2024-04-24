Умер солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин

Окончив Московскую консерваторию, Зураб Идрисович присоединился к Самарскому театру оперы и балета в 1976 году, где прослужил почти полвека. Исполнитель сложнейших оперных партий не раз создавал на сцене яркие музыкальные образы, среди которых Онегин, Владимир Галицкий, Князь Игорь, Ренато, Елецкий, Эбн-Хакиа и другие. Его камерный репертуар включал более 200 композиций различных эпох и стилей. Музыкант был также награжден медалью Чеченской республики «За высокие достижения».