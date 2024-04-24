Умер солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин

В среду, 24 апреля 2024 года, в Самаре скоропостижно скончался артист, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин. Солист Самарского театра оперы и балета умер на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба учреждения.
Окончив Московскую консерваторию, Зураб Идрисович присоединился к Самарскому театру оперы и балета в 1976 году, где прослужил почти полвека. Исполнитель сложнейших оперных партий не раз создавал на сцене яркие музыкальные образы, среди которых Онегин, Владимир Галицкий, Князь Игорь, Ренато, Елецкий, Эбн-Хакиа и другие. Его камерный репертуар включал более 200 композиций различных эпох и стилей. Музыкант был также награжден медалью Чеченской республики «За высокие достижения».
— Коллектив Самарского академического театра оперы и балета выражает глубокие соболезнования его супруге, Татьяне Горшковой, родным и близким Зураба Идрисовича. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти, — отметили представители учреждения.
Прощание с известным артистом состоится в четверг, 25 апреля, в 14:30 в Колонном зале Самарского театра оперы и балета.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Зураба Базоркина.