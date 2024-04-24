Роспотребнадзор: в Татарстане зарегистрированы первые случаи укусов клещами

На территории Татарстана начался сезон активности клещей. По состоянию на 22 апреля в медицинские организации республики за помощью обратились 64 человека, что превышает средние многолетние уровни на 27%. В Казани зарегистрировано 11 случаев укусов клещами, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
В ведомстве отметили, что клещи являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Эндемичными по КВЭ признаны 30 районов Татарстана, по ИКБ — вся территория республики. Возбудители инфекций в исследованных клещах в этом сезоне не обнаружены.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики клещевых инфекций при посещении мест отдыха и лесных массивов: надевать покрывающее все тело одежду, использовать отпугивающие средства — репелленты, осматривать себя и своих близких после прогулок.
При укусе клеща необходимо обратиться в центральную районную больницу или территориальную поликлинику по месту жительства для получения квалифицированной медицинской помощи. При отсутствии такой возможности следует извлечь клеща самостоятельно, место укуса продезинфицировать любым средством (5%-м раствором йода, 70%-м спиртовым раствором
После этого клеща необходимо исследовать в лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии либо в ПЦР-лабораториях медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение для работы с возбудителями III и IV группы патогенности. Лабораторное исследование клещей целесообразно проводить не позднее трех суток с момента укуса, по его результатам врач примет решение о назначении лечения. Если исследование клеща невозможно, необходимо проведение экстренной профилактики с использованием противоклещевого иммуноглобулина.