Роспотребнадзор: в Татарстане зарегистрированы первые случаи укусов клещами

После этого клеща необходимо исследовать в лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии либо в ПЦР-лабораториях медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение для работы с возбудителями III и IV группы патогенности. Лабораторное исследование клещей целесообразно проводить не позднее трех суток с момента укуса, по его результатам врач примет решение о назначении лечения. Если исследование клеща невозможно, необходимо проведение экстренной профилактики с использованием противоклещевого иммуноглобулина.