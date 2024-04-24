Современные люки устанавливают на улице Садовой в Самаре

Далее специалисты усилят основание проезжей части на площади около 2 тысяч кв. м. Покрытие подготовят для укладки верхнего слоя асфальтобетона. Работы проведут и на примыканиях к перекрестным улицам, въездах на внутриквартальные территории. Обновить предстоит около 5 тысяч кв. м покрытия.