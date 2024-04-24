Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Современные люки устанавливают на улице Садовой в Самаре

В Самаре все работы на улице Садовой планируется завершить к концу мая.

Источник: Администрация Самары

В Самаре на улице Садовой устанавливают современные люки смотровых колодцев. Уже отремонтировано около 160 люков и решеток. Также рабочие меняют дорожные плиты в местах, где кладка разрушена.

— За смену можно успеть обновить люки двух десятков колодцев. Все они с запорным механизмом и надежной фиксацией. Это предотвратит, в том числе, кражу крышек, — рассказали в администрации Самары.

Далее специалисты усилят основание проезжей части на площади около 2 тысяч кв. м. Покрытие подготовят для укладки верхнего слоя асфальтобетона. Работы проведут и на примыканиях к перекрестным улицам, въездах на внутриквартальные территории. Обновить предстоит около 5 тысяч кв. м покрытия.

А на 1358 кв. м подрядчик устроит посевной газон. Для этого разработают грунт, завезут чернозем, внесут в почву семена и организуют регулярный полив газона. Все работы на улице Садовой идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их должны завершить до конца мая.