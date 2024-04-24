К концу недели в Свердловскую область вернется 20-градусное тепло

Еще в четверг, 25 апреля, в регионе ожидаются минусовые температуры: ночью +1…-4, на крайнем севере до −7 градусов, днем +1…+6, на крайнем юго-западе до +13. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на крайнем севере преимущественно без осадков.