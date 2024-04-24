К концу недели в Свердловскую область вернется 20-градусное тепло

По прогнозам Уралгидрометцентра, после минусовых температур на Средний Урал вернется теплая погода.
Еще в четверг, 25 апреля, в регионе ожидаются минусовые температуры: ночью +1…-4, на крайнем севере до −7 градусов, днем +1…+6, на крайнем юго-западе до +13. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на крайнем севере преимущественно без осадков.
«В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица», — предупреждают в УГМС.
26 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…-3, днем +13…+18, на севере региона до +12.
В субботу, 27 апреля, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, +1…+6. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, воздух прогреется до +11…+16 градусов, на крайнем западе до +21.
Напомним, 24 и 25 апреля в Свердловской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.