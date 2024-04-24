Народный фронт Прикамья взял на контроль ситуацию с Дягилевской гимназией

Речь идёт о конфликте, который возник после того, как департамент образования города объявил, что ученики школы № 21 будут продолжать своё обучение в стенах гимназии имени С. П. Дягилева. Об этом администрации гимназии сообщили в начале апреля на закрытом собрании. Сотрудники и родители учащихся учебного заведения возмутились ситуацией и заявили, что не готовы принять в своих стенах другую школу, так как переживают за состояние старинного здания.