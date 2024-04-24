Народный фронт Прикамья взял на контроль ситуацию с Дягилевской гимназией

Ситуация с Дягилевской гимназией в Перми находится на контроле Народного фронта региона.
Речь идёт о конфликте, который возник после того, как департамент образования города объявил, что ученики школы № 21 будут продолжать своё обучение в стенах гимназии имени С. П. Дягилева. Об этом администрации гимназии сообщили в начале апреля на закрытом собрании. Сотрудники и родители учащихся учебного заведения возмутились ситуацией и заявили, что не готовы принять в своих стенах другую школу, так как переживают за состояние старинного здания.
Причиной для переселения учеников стал затянувшийся ремонт здания школы № 21, который начался в декабре 2021 года. На время работ учеников распределили в школы № 28 и 61.
Как сообщает Народный фронт, в 2022 году движение совместно с родителями учеников школы обращались в краевое министерство образования, чтобы уточнить сроки ремонта, но не получили конкретного ответа. В 2024 году к Народному фронту обратились родители из Дягилевской гимназии.
«В Народный фронт поступило коллективное обращение родителей Дягилевской гимназии: почти 400 подписей. Они высказали озабоченность в связи с бессрочным размещением всех учеников школы № 21, так как это приведёт к нарушению условий лицензионных нормативов организации учебного процесса и, как следствие, нарушению прав детей обеих школ на безопасные условия получения образования», — отмечает движение.
На данный момент в гимназии № 11 обучается 760 человек. Чтобы права учеников не были нарушены, в школе можно разместить лишь 98 человек. Эксперты Народного фронта выяснили, что 63 учебных места также имеются в распоряжении гимназии № 17.
«Следует учесть аргументы родителей и педагогов гимназии № 11 и пожелания родителей учащихся школы № 21. Для выработки решения создать рабочую группу в составе представителей правительства Пермского края, администрации Перми, экспертов Народного фронта и родительской общественности обеих школ», — заключила член штаба регионального Народного фронта, заслуженный учитель РФ Галина Гутник.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал об условиях размещения учеников и учителей школы № 21 на территории других учебных заведений.