Ростов-на-Дону поборется за звание культурной столицы России 2026 года

Ростов-на-Дону стал одним из 26 претендентов на звание культурной столицы России 2026 года. Голосование уже открыто на портале «Госуслуги», поддержать донскую столицу может любой желающий.
Народный опрос стартовал 17 апреля, финалистов должны определить 12 сентября, а итоги подвести в декабре 2024 года. Также самый культурный город из всех представленных отдельно выберут эксперты.
— Конкурс «Культурная столица года» помогает регионам ярко представить свой социально-экономический потенциал, а также обеспечить условия для роста инвестиционной и туристической привлекательности, — пояснили на сайте «Госуслуги».
Добавим, впервые конкурс «Культурная столица года» провели в 2023 году. Тогда победителями стали Нижний Новгород и Грозный.