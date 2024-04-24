Частицы пыли, накрывшие Молдову, принесли много хлопот водителям авто: Что будет с нашими лёгкими зависит от дождя — уточнение специалистов

Частицы пыли, накрывшие Молдову, рассеиваются и не накапливаются в атмосфере, благодаря осадкам — Агентство по окружающей среде.
По данным агентства, на автоматических станциях в Кишиневе и селе Матеуць Резинского района не было зафиксировано превышений значений концентрации PM10 и PM2,5.
«Капли дождя с частицами пыли не представляют значительной опасности для здоровья, за исключением людей с уже существующими респираторными заболеваниями, такими как астма или бронхит», — говорится в сообщении агентства.
В сообщении также уточняется, что 24 апреля на территории страны в нижних и средних слоях атмосферы будут преобладать воздушные массы, которые будут двигаться из юго-западного сектора.
«Отсутствие осадков может создать предпосылки для незначительного повышения концентрации PM10 и PM2,5 в воздухе. А вот 25 апреля влияние атмосферного фронта и прогнозируемые дожди будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе», — заключили в агентстве.