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Частицы пыли, накрывшие Молдову, принесли много хлопот водителям авто: Что будет с нашими лёгкими зависит от дождя — уточнение специалистов

Отсутствие осадков может создать предпосылки для незначительного повышения концентрации вредных веществ в воздухе.

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Источник: Комсомольская правда

Частицы пыли, накрывшие Молдову, рассеиваются и не накапливаются в атмосфере, благодаря осадкам — Агентство по окружающей среде.

По данным агентства, на автоматических станциях в Кишиневе и селе Матеуць Резинского района не было зафиксировано превышений значений концентрации PM10 и PM2,5.

«Капли дождя с частицами пыли не представляют значительной опасности для здоровья, за исключением людей с уже существующими респираторными заболеваниями, такими как астма или бронхит», — говорится в сообщении агентства.

В сообщении также уточняется, что 24 апреля на территории страны в нижних и средних слоях атмосферы будут преобладать воздушные массы, которые будут двигаться из юго-западного сектора.

«Отсутствие осадков может создать предпосылки для незначительного повышения концентрации PM10 и PM2,5 в воздухе. А вот 25 апреля влияние атмосферного фронта и прогнозируемые дожди будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе», — заключили в агентстве.