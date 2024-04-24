Мэрия Уфы опубликовала программу мероприятий на Первомай

В преддверии праздника в школах, центрах образования, гимназиях, лицеях проводятся тематические мероприятия. Так, на этой неделе занятия из цикла «Разговоры о важном» состоялись на тему «Труд Крут». Детям рассказывали о значимости труда для социально-экономического развития, а также о деятельности общественного движения «Российские студенческие отряды».