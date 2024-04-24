Мэрия Уфы опубликовала программу мероприятий на Первомай

30 апреля в 17.00 пройдет праздничный концерт творческих коллективов «Мир, труд, май!» в Уфимской детской филармонии, а в 18.30 — концерт «Весна — красна» в Детской школе искусств имени Адигама Искужина.
В преддверии праздника в школах, центрах образования, гимназиях, лицеях проводятся тематические мероприятия. Так, на этой неделе занятия из цикла «Разговоры о важном» состоялись на тему «Труд Крут». Детям рассказывали о значимости труда для социально-экономического развития, а также о деятельности общественного движения «Российские студенческие отряды».
1 мая уфимцев приглашают на фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства», посвященный 450-летию города. Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха «Первомайский» с 12.00 до 17.00.
В рамках финала пройдет гала-концерт, хоровод дружбы, церемония награждения. Будут представлены экспозиции национальных подворий, ярмарки национальной кухни и народных ремесел, интерактивные площадки, мастер-классы по национальным видам спорта и выступление сводного оркестра народных инструментов.
В этот же день состоится возложение цветов к стеле «Уфа — город трудовой доблести». Мероприятие пройдет с участием ветеранов, тружеников тыла, представителей общественных организаций, министерств и ведомств.
Также 1 мая в рамках программы «Мелодии весны», посвященной началу нового сезона работы городских фонтанов, состоятся концерты и запуск двух фонтанов: в 12.00 — в парке «Первомайский», в 18.00 — «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».
Ранее сообщалось, что в Уфе 9 мая пройдёт без салюта и «Бессмертного полка».