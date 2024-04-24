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Свердловская ГИБДД предупредила водителей о снегопаде на севере региона

Автолюбителей предупреждают об осложнении дорожной обстановки.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 63% 757 мм рт. ст. +13°

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об осложнении дорожной обстановки в северной части региона, где наблюдается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и ограничение видимости.

Водителей предупредили о снегопаде на трассах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижняя Тура — Качканар, Нижний Тагил — Нижняя Салда.

Свердловчан призвали отказаться от поездок в данную часть региона, особенно на летних шинах.

«В вечерние и ночные часы ожидается понижение уличных температур до отрицательных значений, в связи с чем велика вероятность образования голедицы на проезжей части, что может стать причиной серьёзной аварии», — говорится в оперативном сообщении.