Свердловская ГИБДД предупредила водителей о снегопаде на севере региона

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об осложнении дорожной обстановки в северной части региона, где наблюдается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и ограничение видимости.
Водителей предупредили о снегопаде на трассах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижняя Тура — Качканар, Нижний Тагил — Нижняя Салда.
Свердловчан призвали отказаться от поездок в данную часть региона, особенно на летних шинах.
«В вечерние и ночные часы ожидается понижение уличных температур до отрицательных значений, в связи с чем велика вероятность образования голедицы на проезжей части, что может стать причиной серьёзной аварии», — говорится в оперативном сообщении.