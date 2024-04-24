У татарстанцев в апреле и мае будут дополнительные выходные дни

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разъяснило порядок отдыха на майские праздники. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 1 мая, отмечаемый как Праздник Весны и Труда, является нерабочим днем.
Согласно постановлению Правительства РФ, в 2024 году произойдет перенос ряда выходных дней для более рационального использования времени работниками:
Выходной с субботы 27 апреля будет перенесен на понедельник 29 апреля; Выходной с субботы 2 ноября перенесен на вторник 30 апреля.
В результате этого переноса при пятидневной рабочей неделе с 22 по 27 апреля рабочие дни увеличатся до шести, а с 29 апреля по 3 мая сократятся до двух дней.
Ранее мы писали, что в предстоящие майские праздники жители и гости Казани получат возможность бесплатно парковать свои автомобили на муниципальных парковках. Не будет взиматься плата за использование парковочных мест вдоль улично-дорожной сети с 28 по 30 апреля, а также 1, 4−5 и