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У татарстанцев в апреле и мае будут дополнительные выходные дни

В Минтруда Татарстана разъяснили порядок отдыха в предстоящие праздники.

Источник: Татарстан 24

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разъяснило порядок отдыха на майские праздники. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 1 мая, отмечаемый как Праздник Весны и Труда, является нерабочим днем.

Согласно постановлению Правительства РФ, в 2024 году произойдет перенос ряда выходных дней для более рационального использования времени работниками:

Выходной с субботы 27 апреля будет перенесен на понедельник 29 апреля; Выходной с субботы 2 ноября перенесен на вторник 30 апреля.

В результате этого переноса при пятидневной рабочей неделе с 22 по 27 апреля рабочие дни увеличатся до шести, а с 29 апреля по 3 мая сократятся до двух дней.

Таким образом, жители Татарстана смогут отдохнуть 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Ранее мы писали, что в предстоящие майские праздники жители и гости Казани получат возможность бесплатно парковать свои автомобили на муниципальных парковках. Не будет взиматься плата за использование парковочных мест вдоль улично-дорожной сети с 28 по 30 апреля, а также 1, 4−5 и 9—12 мая.

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