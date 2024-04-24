У татарстанцев в апреле и мае будут дополнительные выходные дни

Ранее мы писали, что в предстоящие майские праздники жители и гости Казани получат возможность бесплатно парковать свои автомобили на муниципальных парковках. Не будет взиматься плата за использование парковочных мест вдоль улично-дорожной сети с 28 по 30 апреля, а также 1, 4−5 и 9—12 мая .