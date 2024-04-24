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В Роспотребнадзоре прокомментировали опасность сырой воды в Новосибирске

В мессенджерах распространяют фейковые сообщения.

В Роспотребнадзоре прокомментировали опасность воды из-под крана в Новосибирске.

Ранее жителям в мессенджерах стали приходить тревожные сообщения. На аудио женский голос предупреждает о росте числа обращений в скорую помощь из-за сырой воды. Она якобы вызывает рвоту и пищевое расстройство.

В ведомстве указали, что эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области является стабильной. Роста заболеваемости нет. Неизвестные распространяют фейковые сообщения.

Качество воды контролируют с помощью исследования проб.

ЖКХ