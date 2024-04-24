Названы три суперпродукта с витамином А

Витамин А необходим организму для здоровья глаз, лёгких и кожи, сообщила российский врач и телеведущая Елена Малышева. По её словам, получить этот витамин можно только из продуктов, а больше всего полезный элемент содержится в печени гуся, трески и индюшки.