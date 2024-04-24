Названы три суперпродукта с витамином А

Витамин А необходим организму для здоровья глаз, лёгких и кожи, сообщила российский врач и телеведущая Елена Малышева. По её словам, получить этот витамин можно только из продуктов, а больше всего полезный элемент содержится в печени гуся, трески и индюшки.
— Витамин А — это абсолютно офтальмологический витамин. Более «глазного» витамина придумать нельзя, потому что без витамина А не формируется наше зрение, — отметила Малышева.
Из витамина А производится зрительный пигмент родопсин. Он расходуется, возникает сигнал и идёт импульс в головной мозг. Таким образом информация от глаза идёт в головной мозг, а без витамина А этот процесс невозможен.
Лучшими источниками витамина А является печень, добавила Малышева. Так, в 100 граммах печени трески содержится 20 суточных норм витамина, а в день достаточно употреблять всего пять граммов. В 100 граммах индюшачьей печени содержится 15 суточных норм, а в гусиной — 6.