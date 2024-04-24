Наводнения в Казахстане — сводка по ситуации на водоемах по состоянию на 24 апреля

«Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается. Специалисты Западно-Казахстанского филиала “Казводхоза” проводят безопасный пропуск паводковых вод. Водохранилища региона готовы принять большие объемы воды. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 224 млн кубометров воды, это 86% от общего объема», — сообщила Абдуалиева на брифинге в службе центральных коммуникаций в среду.