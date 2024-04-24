Наводнения в Казахстане — сводка по ситуации на водоемах по состоянию на 24 апреля

«Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается. Специалисты Западно-Казахстанского филиала “Казводхоза” проводят безопасный пропуск паводковых вод. Водохранилища региона готовы принять большие объемы воды. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 224 млн кубометров воды, это 86% от общего объема», — сообщила Абдуалиева на брифинге в службе центральных коммуникаций в среду.
Как отмечается, паводок на реках Большой и Малый Узень завершен.
«Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 863 см, за сутки он снизился на 1 см. Для рационального использования и транспортировки паводковой воды в лиманы, природные сенокосы и озера, специалисты Западно-Казахстанского филиала “Казводхоза” проводят механическую очистку Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Также ведутся оперативные восстановительные работы на размытых участках каналов и на гидротехнических сооружениях каскада водохранилищ», — уточнила спикер.
По ее словам, специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей России.
«Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряженная», — отметила официальный представитель МВРИ.
Как уточнила она, в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100% и оба объекта работают в штатном режиме.
«В регионе на 100% наполнились системы лиманного орошения “Алва” и “Кенбидайк”. Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды», — сообщила Абдуалиева.
По ее словам, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.
«Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 337 см. В период паводка специалисты Северо-Казахстанского филиала “Казводхоза” провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла. Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1279 см. Обстановка в регионе остается напряженной», — подчеркнула спикер.
Она сообщила, что в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97% и оба объекта работают в штатном режиме.
«Филиал по Актюбинской области следит за работой крупных водохранилищ и нескольких лиманов. Проблем на объектах не наблюдается», — сообщила Абдуалиева.
Как рассказала официальный представитель ведомства, в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 82%.
«Работники филиала “Казводхоза” по Восточно-Казахстанской области предотвратили угрозу размыва гидроузла, которая возникла из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега. Это также повлияло на повышение уровня реки Калжыр Маркакольского района ВКО. Сейчас специалисты “Казводхоза” проводят работы по укреплению берега реки. Задействована специальная техника», — уточнила спикер.
По ее словам, в области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 57%.
«В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме», — сообщила она.
Как рассказала спикер, в Урджарском районе области Абай прошла очистка сооружений Каракольского водохранилища, в Кокпектинском районе очищен гидроузел на реке Большая Буконь.
«В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме. Карагандинский филиал “Казводхоза” проводит ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокомспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Также началась очистка каналов от ила и растительности. На пяти гидротехнических сооружениях идет установка локальных систем оповещения», — сообщила официальный представитель МВРИ.
По ее словам, в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, и «оба объекта работают в штатном режиме и способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона».
«Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки», — заключила Абдуалиева.