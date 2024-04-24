«Люди не хотят бросать сигареты, так как не считают курение болезнью». Эксперты обсудили тенденции снижения вреда от потребления табака

Концепция снижения вреда от табака основана на предоставлении никотина людям, которые не могут или не хотят бросить курить, с помощью использования менее вредных продуктов.
«Люди не хотят бросать курение сигарет, так как не считают это болезнью. Они воспринимают курение, как плохую привычку, поэтому необходимо менять их образ жизни. Я считаю, что нужно регулировать потребительные товары: к примеру, поставить возрастные ограничения», — объяснил один из спикеров конференции — доктор Константинос Фарсалинос.
Директор по вопросам потребителей Tholos Foundation и организации «Американцы за налоговую реформу» Тим Эндрюс пояснил, что в государствах, где поддерживали и признавали роль снижения вреда от табака (Швеция, Британия, Австралия, Новая Зеландия) снизился уровень курения. Эти страны дали выбор своим гражданам, который, возможно, спасет их жизни.
«Многие государства не дают возможность спасти людей от курения. Запрет на альтернативы, в конечном итоге, может привести к тому, что в этих странах увеличится количество контрабандистов, которые будут завозить опасные, нелицензионные никотиновые товары. Люди просто-напросто продолжат курить сигареты», — заключил Тим Эндрюс.
Руководитель организации потребителей никотиновых пэков «Considerate Pouchers» Карисса Дюринг показала на примере Австралии, как люди обходят запреты на альтернативные никотиновые продукты:
«В Австралии покупка электронных сигарет разрешена только по рецепту врача. Но, несмотря на запреты и негативное отношение к вейпингу со стороны государства, потребительский спрос до сих пор остается высоким: более миллиона австралийцев покупают электронные сигареты на черном рынке».
По утверждениям спикеров, здоровье и продолжительность жизни сегодняшних курильщиков можно радикально улучшить, если не запрещать альтернативные никотиновые продукты. Изучение степени вреда от никотиновых продуктов продолжается уже несколько лет, и для медиков становится крайне важным получение конкретных и достоверных результатов, итогом которых и стала данная конференция.