«Люди не хотят бросать сигареты, так как не считают курение болезнью». Эксперты обсудили тенденции снижения вреда от потребления табака

«Люди не хотят бросать курение сигарет, так как не считают это болезнью. Они воспринимают курение, как плохую привычку, поэтому необходимо менять их образ жизни. Я считаю, что нужно регулировать потребительные товары: к примеру, поставить возрастные ограничения», — объяснил один из спикеров конференции — доктор Константинос Фарсалинос.