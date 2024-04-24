Воронежцев предупредили о двухдневных магнитных бурях

Синоптики предупредили воронежцев о возможной магнитной буре, которую вызовут вспышки на Солнце. Ее мощность ученые оценивают в 3−4 балла по 9-балльной системе. И хотя геомагнитные возмущения не будут сильными, особенностью этой бури станет ее продолжительность. По прогнозам, она растянется на два дня — 25 и 26 апреля, что происходит довольно редко. Обычная буря редко бывает больше нескольких часов. Геомагнитное поле Земли придет в равновесие только вечером пятницы.