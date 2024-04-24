Нижегородец отсидел три дня из-за нарушения тишины в Выксе

Житель Выксы отсидел три дня из-за нарушения тишины, сообщает ГУФССП РФ по Нижегородской области.
41-летнему нижегородцу выписали штраф в 3 тысячи рублей за нарушение тишины и покоя. В установленный срок нарушитель не уплатил штраф.
Дело дошло до судебных приставов. В итоге в отношении мужчины составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил ему арест на 3 суток. Нарушитель уже отбыл арест.
«Данное наказание не освобождает мужчину от уплаты административного штрафа», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что под арест отправили павловчанина-лихача из-за 40 штрафов ГИБДД.