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Нижегородец отсидел три дня из-за нарушения тишины в Выксе

В установленный срок нарушитель не уплатил штраф.

Житель Выксы отсидел три дня из-за нарушения тишины, сообщает ГУФССП РФ по Нижегородской области.

41-летнему нижегородцу выписали штраф в 3 тысячи рублей за нарушение тишины и покоя. В установленный срок нарушитель не уплатил штраф.

Дело дошло до судебных приставов. В итоге в отношении мужчины составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил ему арест на 3 суток. Нарушитель уже отбыл арест.

«Данное наказание не освобождает мужчину от уплаты административного штрафа», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что под арест отправили павловчанина-лихача из-за 40 штрафов ГИБДД.

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