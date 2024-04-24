Маленькие, голодные и заразные: в Самарской области внезапная жара пробудила клещей

В Самарской области резкое потепление почти до +30 градусов привело к раннему пробуждению клещей. За несколько дней апреля они успели покусать уже несколько десятков человек. Узнали у экспертов, ждать ли в этом году нашествия клещей, где будут очаги и как обезопасить себя от укусов.
Страдают и взрослые, и дети.
Начало эпидемического сезона в Самарской области началось с быстрорастущего количества обращений граждан. По данным на 22 апреля 2024 года, в регионе пострадали от укусов клещей 159 человек, в их числе 43 ребенка.
— За неделю никто не заболел клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
На территории региона действуют 26 эндимичных очагов, в которых существует риск подхватить инфекцию после укуса клеща, например клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. Среди них: Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск, а также 21 район: Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Борский, Волжский, Елховский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский и Шигонский.
Чтобы защитить население от клещей, в регионе каждый год проводят акарицидные обработки в парках, скверах, в лесах, которые находятся около населенных пунктов, на кладбищах, в летних оздоровительных учреждениях для детей и на турбазах. В 2024 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 4309 га.
Как защититься от паразитов.
Самым надежным способом защиты от вирусного энцефалита является вакцинация. Ежегодно профилактические прививки делают тем, кто работает на эндемичных территориях. Например, лесникам, нефтяникам и геологам. В 2023 году против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области прививки получили 7 764 человека. В этом году против клещевого энцефалита вакцинирован и ревакцинирован 2 231 человек.
Помимо вакцинации, нужно также соблюдать меры безопасности на природе. Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
— носить светлую одежду, желательно однотонную (на ней проще заметить насекомое);
— во время охоты, рыбалки, прогулки или сбора ягод рекомендуется носить максимально закрытую одежду;
— регулярно осматривать себя и близких, чтобы вовремя заметить насекомое;
— заправлять волосы в головной убор;
— использовать репелленты для обработки верхней одежды.
Симптомы заражения.
Для заболеваний, передаваемых от укуса клеща, характерен инкубационный период, который длится от 10 до 14 дней. Важно помнить, что бывают исключения и симптомы могут не проявляться до 60 дней.
Симптомы:
— озноб,
— сильная головная боль,
— резкий подъем температуры до 38−39 градусов,
— тошнота,
рвота,
— мышечные боли, которые часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей,
— лицо у больного краснеет, нередко краснота распространяется и на туловище.
Где проверить клеща в случае укуса?
Если клещ присосался, нужно сразу же обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и решения вопроса о назначении экстренной профилактики. Список адресов:
— Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Самара, пр. Г. Митирева, 1 (Телефон: 273−81−66. Прием и исследование материала: пн-пт с 9−00 до 16−30 (перерыв с 13−00 до 14−00).
— Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Тольятти, Московский проспект, 19 (Телефон: 8 (8482)37−36−31.Прием и исследование материала: пн-чт с 9−00 до 15−00, пт с 9−00 до 11−00 (перерыв с 13−00 до 14−00).