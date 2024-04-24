Маленькие, голодные и заразные: в Самарской области внезапная жара пробудила клещей

В Самарской области резкое потепление почти до +30 градусов привело к раннему пробуждению клещей. За несколько дней апреля они успели покусать уже несколько десятков человек. Узнали у экспертов, ждать ли в этом году нашествия клещей, где будут очаги и как обезопасить себя от укусов.