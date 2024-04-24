Узбекистанцев, отправляющихся на заработки в Казахстан, предупредили об аферистах

Как оказалось, мошенники представляются представителями посольства или консульства и за определенную сумму денег предлагают помочь с оформлением документов — разрешения на работу, временное проживание и другие документы. Также лже сотрудники дипведомств предлагают трудовым мигрантам переделать паспорт или иные документы для получения гражданства Казахстана.