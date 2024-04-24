Узбекистанцев, отправляющихся на заработки в Казахстан, предупредили об аферистах

Посольство Узбекистана в Казахстане на фоне участившихся случаев мошенничества обратилось к соотечественникам.
Как оказалось, мошенники представляются представителями посольства или консульства и за определенную сумму денег предлагают помочь с оформлением документов — разрешения на работу, временное проживание и другие документы. Также лже сотрудники дипведомств предлагают трудовым мигрантам переделать паспорт или иные документы для получения гражданства Казахстана.
«Для получения разрешения на работу или временное проживание гражданин должен лично обратиться в официальные Центры обслуживания населения (ЦОН)», — подчеркнули в посольстве Узбекистана.
Если граждане нашей страны столкнулись с подобными случаями, их просят сообщить информацию о подозрительных личностях правоохранителям Казахстана по номерам 102 или 115, или же обратиться в посольства Узбекистана по номерам:
Астана:
Алматы:
Актау: