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Узбекистанцев, отправляющихся на заработки в Казахстан, предупредили об аферистах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцам, приезжающим на работу в Казахстан, рекомендовали для получения документов обращаться только в Центры обслуживания населения и не доверять сомнительным предложениям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Посольство Узбекистана в Казахстане на фоне участившихся случаев мошенничества обратилось к соотечественникам.

Как оказалось, мошенники представляются представителями посольства или консульства и за определенную сумму денег предлагают помочь с оформлением документов — разрешения на работу, временное проживание и другие документы. Также лже сотрудники дипведомств предлагают трудовым мигрантам переделать паспорт или иные документы для получения гражданства Казахстана.

«Для получения разрешения на работу или временное проживание гражданин должен лично обратиться в официальные Центры обслуживания населения (ЦОН)», — подчеркнули в посольстве Узбекистана.

Если граждане нашей страны столкнулись с подобными случаями, их просят сообщить информацию о подозрительных личностях правоохранителям Казахстана по номерам 102 или 115, или же обратиться в посольства Узбекистана по номерам:

Астана: +8 (7172) 95−45−87;

Алматы: +8 (727) 390−26−16;

Актау: +8 (729) 277−71−17.

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