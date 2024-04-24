С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера

При этом заканчивать учебу классы в разных школах могут в разные даты, уточнила она.
«В этом году окончание учебного периода в каждой школе может быть свое, потому что право общеобразовательной организации принимать решение о том, когда завершать изучение образовательной программы», — пояснила она.
Она уточнила, что выпускные девятые и одиннадцатые классы завершат учебный год раньше, чем остальные, так как государственная итоговая аттестация начинается в 20-х числах мая.
Директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова в свою очередь сообщила, что основной период ЕГЭ для 11-х классов пройдет с 23 мая по 5 июля.
«В Республике Крым зарегистрировано 9 256 человек, для которых будет открыт 61 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций. 32 пункта будут на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — сказала она.
Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля. Для сдачи ЕГЭ в Крыму зарегистрировались 18 556 выпускников-девятиклассников, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций и 130 пунктов на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Самыми популярными предметами на выбор для сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году среди девятиклассников стали география, биология и обществознание. Крымские одиннадцатиклассники чаще всего выбирают обществознание, биологию и историю.
«И второй год подряд мы наблюдаем большое количество зарегистрированных ребят на такой предмет как информатика», — уточнила Типакова.
При этом и для одиннадцатиклассников, и для выпускников девятых классов обязательными экзаменами остаются русский язык и математика.