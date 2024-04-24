В центре Казани ограничат движение транспорта

Завтра, 25 апреля, в центре Казани частично ограничат движение. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты.
С 13:00 до 17:00 перекроют движение на следующих участках:
ул. Кремлевская, на участке от главного здания КФУ до Казанского Кремля;
пр-д Шейнкмана;
ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского;
ул. Астрономическая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;
ул. Кави Наджми, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной;
ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной;
ул. Чернышевского, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной.