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В центре Казани ограничат движение транспорта

Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 25 апреля, в центре Казани частично ограничат движение. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты.

С 13:00 до 17:00 перекроют движение на следующих участках:

ул. Кремлевская, на участке от главного здания КФУ до Казанского Кремля;

пр-д Шейнкмана;

ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского;

ул. Астрономическая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной;

ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной;

ул. Чернышевского, на участке от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной.