Главные новости к вечеру 24 апреля

В Дохе прошли переговоры России и Украины по возвращению детей

Стороны договорились, что 29 детей будут возвращены на Украину, 19 — в Россию.



Что известно о деле замминистра обороны Тимура Иванова

СК РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.



Минфин начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка

Минфин России обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов.



Бакальчук оценила возможность продаж машин Lada на Wildberries

Продажу автомобилей ретейлер запустил с 18 апреля. На Wildberries стал доступен весь модельный ряд китайских машин Chery.



В Германии начался суд между Adidas и Nike

Adidas обвиняет Nike в нарушении авторских прав из-за того, что американский бренд использовал в дизайне брюк три параллельные полоски.