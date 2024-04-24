В Дохе прошли переговоры России и Украины по возвращению детей
Стороны договорились, что 29 детей будут возвращены на Украину, 19 — в Россию.
Что известно о деле замминистра обороны Тимура Иванова
СК РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Минфин начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка
Минфин России обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов.
Бакальчук оценила возможность продаж машин Lada на Wildberries
Продажу автомобилей ретейлер запустил с 18 апреля. На Wildberries стал доступен весь модельный ряд китайских машин Chery.
В Германии начался суд между Adidas и Nike
Adidas обвиняет Nike в нарушении авторских прав из-за того, что американский бренд использовал в дизайне брюк три параллельные полоски.
Главные новости к вечеру 24 апреля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
В Дохе прошли переговоры России и Украины по возвращению детей