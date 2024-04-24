Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже отменили праздничный концерт ко Дню Победы на площади Ленина

Решение о проведении парада примут с учетом оперативной обстановки.

От праздничного концерта на площади Ленина в этом году решено отказаться. Подготовка к параду Победы продолжается, через несколько дней запланирована его репетиция. После этого с учетом оперативной обстановки будет принято итоговое решение о проведении парада. Об этом стало известно в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Воронежской области. Его провел врио губернатора Сергей Трухачев в среду, 24 апреля.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Было отмечено, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этот раз в онлайн-режиме на всей территории региона.

— В районах области торжественные мероприятия пройдут в помещениях. Но, конечно, ветераны Великой Отечественной войны без поздравлений не останутся.

сообщили в пресс-службе облправительства

По итогам заседания даны соответствующие поручения.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что городские власти ведут подготовку празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос обеспечения праздничных мероприятий: транспортного обслуживания, уборки и содержания территорий воинских захоронений, обеспечения безопасности, оказания содействия при подготовке к проведению репетиций и непосредственно военного парада.

праздники