В Воронеже отменили праздничный концерт ко Дню Победы на площади Ленина

От праздничного концерта на площади Ленина в этом году решено отказаться. Подготовка к параду Победы продолжается, через несколько дней запланирована его репетиция. После этого с учетом оперативной обстановки будет принято итоговое решение о проведении парада. Об этом стало известно в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Воронежской области. Его провел врио губернатора Сергей Трухачев в среду, 24 апреля.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Было отмечено, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этот раз в онлайн-режиме на всей территории региона.
— В районах области торжественные мероприятия пройдут в помещениях. Но, конечно, ветераны Великой Отечественной войны без поздравлений не останутся.
По итогам заседания даны соответствующие поручения.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что городские власти ведут подготовку празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос обеспечения праздничных мероприятий: транспортного обслуживания, уборки и содержания территорий воинских захоронений, обеспечения безопасности, оказания содействия при подготовке к проведению репетиций и непосредственно военного парада.