В Воронеже отменили праздничный концерт ко Дню Победы на площади Ленина

От праздничного концерта на площади Ленина в этом году решено отказаться. Подготовка к параду Победы продолжается, через несколько дней запланирована его репетиция. После этого с учетом оперативной обстановки будет принято итоговое решение о проведении парада. Об этом стало известно в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Воронежской области. Его провел врио губернатора Сергей Трухачев в среду, 24 апреля.