В Самарской области объявлен весенний призыв: кому ждать повестки

«Задачу по призыву граждан для прохождения военной службы осенью 2023 года мы выполнили в полном объеме. Сейчас норма повышена в связи с тем, что в России идет работа по увеличению общего количества воинских частей, нуждающихся в комплектовании. Кроме того, в этом году возобновлен призыв на службу в пограничных войсках», — пояснил военный комиссар области Алексей Вдовин.
Он напомнил, что с 1 января верхняя граница призывного возраста поднята до 30 лет. То есть призыву подлежит молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе и юноши, которые недавно получили гражданство, либо молодые люди, имевшие отсрочку по учебе.
При этом все, кому 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, зачислены в запас и призыву не подлежат. А вот молодые мужчины, которым 27 лет исполнится в этом году, — потенциальные призывники.
По информации военкома, 25 срочников направят на службу в Президентский полк. Еще 25 ребят выбрали для себя прохождение альтернативной гражданской службы. Около 60 новобранцев пополнят казачьи подразделения.
В воинские части, дислоцирующиеся на территории Самарской области, попадет не более 300 человек.
Также было отмечено, что пока повестки призывникам направляют в печатном варианте, но уже в осенний призыв их будут отправлять в электронном виде.
Военком напомнил об изменении в законодательстве, касающемся ужесточения административной ответственности за уклонение от службы. Ранее размер штрафа за неявку по повестке составлял от 500 до 3 тысяч рублей, теперь же сумма возросла до 30 тысяч рублей. Кроме того, согласно вступившему в силу 1 апреля 2024 года постановлению правительства РФ, лица, уклонившиеся от явки в военкомат по повестке, не смогут получить водительское удостоверение в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что 1 апреля в России по традиции начался весенний призыв. В этом году он пройдет с существенными изменениями.