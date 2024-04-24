В Самарской области объявлен весенний призыв: кому ждать повестки

Военком напомнил об изменении в законодательстве, касающемся ужесточения административной ответственности за уклонение от службы. Ранее размер штрафа за неявку по повестке составлял от 500 до 3 тысяч рублей, теперь же сумма возросла до 30 тысяч рублей. Кроме того, согласно вступившему в силу 1 апреля 2024 года постановлению правительства РФ, лица, уклонившиеся от явки в военкомат по повестке, не смогут получить водительское удостоверение в ГИБДД.