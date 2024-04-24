Временно изменится схема движения автобусов по ул. Московской

С завтрашнего дня на время изменится схема движения автобусов по ул. Московской в Казани. На участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан ведется реконструкция сетей водоснабжения.
Автобусы №№ 6, 35, 35а, 47 будут следовать по улицам Лево-Булачной и Право-Булачной.
Автобусы №№ 2, 30, 63, 72 начнут курсировать по ул. Г. Тукая в обоих направлениях.
Также изменения коснутся автобусов №№ 5, 23, 56, 91. Они будут проезжать по улицам Г. Тукая, Г. Камала, Московской в обоих направлениях, сообщили в комитете по транспорту исполкома Казани.