Отопительный период в Подмосковье завершат 26 апреля

«С пятницы, 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры. Если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина.