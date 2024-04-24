Отопительный период в Подмосковье завершат 26 апреля

«С пятницы, 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры. Если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина.
Как ранее сообщал Хромушин, после завершения отопительного сезона в регионе начнется подготовка к новой зиме.
По данным пресс-службы Министерства энергетики Московской области, согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов тепла. Решения о конкретных сроках прекращения отопительного сезона принимаются администрациями муниципалитетов.