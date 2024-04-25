«Жена прокурора?»: выходка мадемуазель на элитном авто разгневала жителей Приморья

На улице Волгоградская во Владивостоке девушка на дорогом автомобиле нарушила правила парковки и устроила скандал с работником офисного здания. Автоледи поставила свой BMW, невзирая на запрещающую разметку.
Один из работников здания сделал девушке замечание. В ответ она начала скандалить и заявила, что она жена прокурора города. Видео происходящего опубликовал Telegram-канал «NBS24» (18+).
Жители Приморья прокомментировали ситуацию:
«Жена прокурора?»;
«На такой тачке все можно»;
«Наглость зашкаливает».