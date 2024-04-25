Что можно и нельзя делать в день Василия 25 апреля, который называют Парильщик

Православная церковь 25 апреля вспоминает святого Василия Исповедника. В народе отмечают день Василия Парильщика. Название появилось из-за того, что с указанного дня начинала прогреваться земля. Кроме того, 25 апреля старались сходить в баню.
Что нельзя делать 25 апреля
Не рекомендуется проводить уборку в шкафу. Предки верили, что подобным можно было разозлить Домового. Не следует ходить в лес, так как медведи 25 апреля вылазят из своих берлог. Запрещено пить воду. Считается, что она может забрать силы. Не стоит заводить знакомства как личного, так и делового характера. Это может привести к негативным последствиям.
Что можно делать 25 апреля
По традиции, в день Василия Парильщика ходили в баню. Однако делать это следует не раньше полудня, чтобы не разозлить Домового. Кроме того, 25 апреля ходили в церковь и молились святому о здоровье и семейном счастье.
Согласно приметам, дождь говорится про дождливое начало мая. В том случае, если солнечная и теплая погода, то ждали урожайного года. Если утром холодно, но солнечном, то лето будет засушливым.