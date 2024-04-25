Что можно и нельзя делать в день Василия 25 апреля, который называют Парильщик

Не рекомендуется проводить уборку в шкафу. Предки верили, что подобным можно было разозлить Домового. Не следует ходить в лес, так как медведи 25 апреля вылазят из своих берлог. Запрещено пить воду. Считается, что она может забрать силы. Не стоит заводить знакомства как личного, так и делового характера. Это может привести к негативным последствиям.