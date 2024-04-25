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Что можно и нельзя делать в день Василия 25 апреля, который называют Парильщик

Узнали приметы и запреты на 25 апреля, когда отмечают день Василия Парильщика.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 апреля вспоминает святого Василия Исповедника. В народе отмечают день Василия Парильщика. Название появилось из-за того, что с указанного дня начинала прогреваться земля. Кроме того, 25 апреля старались сходить в баню.

Что нельзя делать 25 апреля

Не рекомендуется проводить уборку в шкафу. Предки верили, что подобным можно было разозлить Домового. Не следует ходить в лес, так как медведи 25 апреля вылазят из своих берлог. Запрещено пить воду. Считается, что она может забрать силы. Не стоит заводить знакомства как личного, так и делового характера. Это может привести к негативным последствиям.

Что можно делать 25 апреля

По традиции, в день Василия Парильщика ходили в баню. Однако делать это следует не раньше полудня, чтобы не разозлить Домового. Кроме того, 25 апреля ходили в церковь и молились святому о здоровье и семейном счастье.

Согласно приметам, дождь говорится про дождливое начало мая. В том случае, если солнечная и теплая погода, то ждали урожайного года. Если утром холодно, но солнечном, то лето будет засушливым.