В Приморье сняли на видео азиатского барсука за необычным занятием

В Приморье сняли на видео азиатского барсука. Запись с камеры разместили в телеграм-канале «Земля леопарда».
Барсук ведет ночной образ жизни. Этот зверек до крайности чистоплотен. Он вычищает не только себя, но и свое жилище, которое представляет из себя сложную систему нор.
«Система таких нор называется барсучьим городком. Поэтому возможно, что сейчас он занимается “клинингом” своего убежища», — прокомментировали видео сотрудники «Земли леопарда».
Напомним, ранее на видео попали игры двух амурских тигрят в Приморье.