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В Приморье сняли на видео азиатского барсука за необычным занятием

Возможно, он занимался уборкой.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Приморье сняли на видео азиатского барсука. Запись с камеры разместили в телеграм-канале «Земля леопарда».

Барсук ведет ночной образ жизни. Этот зверек до крайности чистоплотен. Он вычищает не только себя, но и свое жилище, которое представляет из себя сложную систему нор.

«Система таких нор называется барсучьим городком. Поэтому возможно, что сейчас он занимается “клинингом” своего убежища», — прокомментировали видео сотрудники «Земли леопарда».

Напомним, ранее на видео попали игры двух амурских тигрят в Приморье.

флора и фауна