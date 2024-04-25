Что произошло в Хабаровском крае к утру 25 апреля

В школе № 85 Хабаровска несколько учеников обрили голову младшекласснику, якобы за долги. Позже стало известно, что снятый ролик — постановка ради хайпа. Действия учеников привлекли внимание прокуратуры, следственного комитета и полиции. Оказалось, что младшеклассник согласился на «смену имиджа». В итоге, в отношении ученика, который снял и распространил видео, составили административный протокол, он может быть оштрафован на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Два других школьника, которые участвовали в видео, отделались более легким наказанием.
В 2024 году традиционное шествие «Бессмертного полка» в Хабаровске отменили по соображениям безопасности. В учебных заведениях и на предприятиях установят Стены памяти с портретами героев Великой Отечественной войны. С 1 по 12 мая жители могут выложить в соцсетях фотографии героев с хештегом #нашБессмертныйполк. Собранные изображения объединят в один видеоколлаж, который опубликуют на сайте движения «Бессмертный полк».
В Хабаровске произошло ДТП на пересечении улиц Краснореченской и Урицкого, когда водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу автомобилю Daihatsu. В результате столкновения получили травмы три человека, включая ребенка 2023 года рождения. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.