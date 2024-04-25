Что произошло в Хабаровском крае к утру 25 апреля

В школе № 85 Хабаровска несколько учеников обрили голову младшекласснику, якобы за долги. Позже стало известно, что снятый ролик — постановка ради хайпа. Действия учеников привлекли внимание прокуратуры, следственного комитета и полиции. Оказалось, что младшеклассник согласился на «смену имиджа». В итоге, в отношении ученика, который снял и распространил видео, составили административный протокол, он может быть оштрафован на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Два других школьника, которые участвовали в видео, отделались более легким наказанием.