Произойдет еще один мощный взрыв: хабаровский астроном рассказал, что ждать в небе и на Земле

Примерно с конца апреля и по сентябрь в ночном небе на расстоянии трех тысяч световых лет многие увидят мощный взрыв. Интересно, что впервые гигантская вспышка была обнаружена ирландским эрудитом Джоном Бирмингемом в 1866 году, а затем вновь появилась — уже в 1946 году. В этом году ожидается третий взрыв в небе.
Угрожает ли он Земле, и как ученые узнали, что это будет так скоро, объяснил хабаровский астроном-любитель Владимир Наумов.
Звездный наблюдатель знает о многих изменениях в космосе и наблюдает за небесными телами за пределами Хабаровска. Различные галактики, планеты, звезды и кометы он смотрит в телескоп. Место выбирает неподалеку от села Дружба, где небо намного чище и свет городских фонарей не загораживает обзор.
— Владимир, действительно ли в ночном небе можно увидеть мощный взрыв, начиная с апреля по сентябрь? Что это за явление такое?
— Есть такие двойные звезды, которые состоят из белого карлика (плотного остатка от отжившей свой век звезды) и красного гиганта, раздувшегося настолько, что часть его вещества перетекает на уже мертвую, но такую близкую к нему спутницу.
Накопленный на поверхности карлика водород разогревается до такой степени, что в этом слое начинаются термоядерные реакции, после чего при еще большем нагревании происходит резкий сброс оболочки, который мы и наблюдаем в виде короткой вспышки. Затем водородная бомба становится на подзарядку.
Такие звезды называются новыми — в момент их вспышки. Звезда при этом не уничтожается, просто взрывается вещество на поверхности.
— Но как ученые узнали, что взрыв ожидается так скоро и в такой весьма точный промежуток времени?
— Все дело в том, что вспышки этой звезды достаточно частые и уже наблюдались в последние века. Периодичность неточная, но вот процессы, предшествовавшие вспышке, наблюдаются теперь и сейчас. Потому ученые и сделали вывод о том, что звезда может вспыхнуть уже в ближайшие месяцы.
— То есть каждые 80 лет две звезды вызывают этот ядерный взрыв, от которого, кажется, будто в ночном небе внезапно появляется новая яркая звезда, подобно Полярной?
— Да, примерно 80 лет. Если этот взрыв произойдет и сейчас, то гипотеза о явлениях, которые ему предшествуют, вновь подтвердится.
— А что за повторяющиеся новые, и говорят их 10?
— Повторные новые, — а именно так называются подобные звезды — достаточно редки. Их отличие от простых новых звезд — в периодичности: последние вспыхивают в сотни и тысячи раз реже. Для того, чтобы произошел взрыв, необходимо, чтобы на поверхности белого карлика оказалось достаточно водорода от красного гиганта. Соответственно, в случае с повторными новыми это вещество накапливается на нем гораздо быстрее.
Кстати, Владимир Наумов месяц назад открыл теплый сезон астрономических наблюдений! Теплый потому, что вечером устанавливаются слабоположительные температуры, а не потому, что не холодно. В середине апреля на Комсомольской площади хабаровчане наблюдали за Солнцем. Ну, а вскоре астроном планирует показать и вечернюю Луну — с кратерами и морями, как полагается. Ну и вдруг получится увидеть тот мощный взрыв, который впервые в 1866 году обнаружил ирландский эрудит Джон Бирмингем.
Присоединиться к астрономическому движу может каждый, главное — следите за анонсами и помните, что мир вокруг нас гораздо интереснее, главное его замечать!