Произойдет еще один мощный взрыв: хабаровский астроном рассказал, что ждать в небе и на Земле

Примерно с конца апреля и по сентябрь в ночном небе на расстоянии трех тысяч световых лет многие увидят мощный взрыв. Интересно, что впервые гигантская вспышка была обнаружена ирландским эрудитом Джоном Бирмингемом в 1866 году, а затем вновь появилась — уже в 1946 году. В этом году ожидается третий взрыв в небе.