Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Приморья изменят режим работы

27, 30 апреля, 2, 3, 6, 7 мая — прием граждан и осмотр ТС с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00−13.00; 8 мая (среда) — прием граждан и осмотр транспортных средств с 08:00 до 12.00; 11 мая (суббота) — прием граждан и осмотр транспортных средств с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00−13.00.