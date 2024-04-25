Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Приморья изменят режим работы

Полиция Приморского края проинформировала о режиме работы подразделений МЭО, МОРАС Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю с 27 апреля по 12 мая 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Прием граждан по вопросам регистрации ТС, приема квалификационных экзаменов и выдачи ВУ будет производиться в соответствии с графиком, приведенным ниже:
27, 30 апреля, 2, 3, 6, 7 мая — прием граждан и осмотр ТС с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00−13.00; 8 мая (среда) — прием граждан и осмотр транспортных средств с 08:00 до 12.00; 11 мая (суббота) — прием граждан и осмотр транспортных средств с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00−13.00.
Выходные дни: 28, 29 апреля 1, 4, 5, 9, 10, 12 мая.